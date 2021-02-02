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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:13 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى مستوى 11595 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.37% إلى مستوى 11589 نقطة.

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