أسعار الذهب تواصل التراجع والجرام ينخفض 17 جنيها في 3 أيام

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، وخسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي هبطت خلال تعاملات اليومين الماضيين، وانخفض سعر الجرام نحو 17 جنيها خلال 3 أيام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 778 جنيها مقابل نحو 783 جنيها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى 889 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6224 جنيهًا.