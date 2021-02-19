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تراجع الفلفل وارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

12:19 م الجمعة 19 فبراير 2021
تراجع الفلفل وارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الكوسة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي والحامي البلدي والملوخية، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر الفلفل الرومي البلدي 50 قرشا، ليتراوح اليوم بين 2 و4.5 جنيه، كما ارتفع سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه.

كما زاد سعر الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بزيادة بين 4 و 5 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بينما تراجع سعر البرتقال 50 قرشا.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.6 جنيه.

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بزيادة بين 4 و 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الخضروات الكوسة الملوخية الطماطم البطاطس البصل

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