تراجع الفلفل وارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع
كتبت – شيماء حفظي:
تراجعت أسعار الكوسة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي والحامي البلدي والملوخية، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
وارتفع سعر الفلفل الرومي البلدي 50 قرشا، ليتراوح اليوم بين 2 و4.5 جنيه، كما ارتفع سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه.
كما زاد سعر الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بزيادة بين 4 و 5 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بينما تراجع سعر البرتقال 50 قرشا.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و1.6 جنيه.
البطاطس بين 1 و2 جنيه.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 75 قرشا.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بزيادة بين 4 و 5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخبر التالى:تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور في أسبوع
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