العربي: 117% زيادة في قيمة الصادرات المصرية لليابان خلال عام 2020



كتبت- نرمين إبراهيم:

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إن قيمة الصادرات المصرية للسوق اليابانية ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 117% مقارنة بعام 2019 رغم التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا على أداء الاقتصاد العالمي خلال 2020.

وبحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الخميس، أضاف العربي أن إجمالي التبادل التجاري بين مصر واليابان شهد نموا بنحو 22% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019 ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من اليابان بحوالي 5% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019 .

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العربي خلال اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الياباني الذي عقد بمبادرة من أيمن كامل سفير مصر في اليابان، وبمشاركة السفير الياباني في مصر ماساكي نوكي.

وحضر الاجتماع رئيس مركز تحديث الصناعة، ورئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار، ومسئولو بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، ووكالة التعاون الدولي اليابانية JICA، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية JETRO .

وأوضح العربي، عقب انتهاء جلسات مجلس الأعمال المشترك، أن الجانبان بحثا آليات العمل المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل تداعيات جائحة كورونا والتي تتطلب مجهودا مضاعفا.

من جانبه عرض محمد عبد الكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، فرص التعاون المشترك التي يوفرها المركز للشريك الياباني، كما عرض أحمد زهير رئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار حوافز ومزايا الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع وتنمية الاستثمارات المحلية والدولية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

وعرض زهير أيضا على الجانب الياباني الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني والذي حقق نمواً شهدت له مؤسسات التصنيف الدولية بما انعكس على ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية، وفقا للبيان.

ودعا بنك اليابان للتعاون الدولي البنوك والمؤسسات المالية المصرية للتعاون في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة التي عرضتها هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" على الشركات المصرية الخاصة, بما يؤكد على التقدم الإيجابي الذي تشهده بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، ويعطي تقييما يابانيا ايجابيا لما يشهده الاقتصاد المصري من تقدم ونمو مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بمشاركة العديد من الكيانات الاستثمارية العالمية.