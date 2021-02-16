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ارتفاع طفيف للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:58 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
ارتفاع طفيف للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى مستوى 11534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 26.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 16 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 42.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.17% إلى مستوى 11526 نقطة.

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