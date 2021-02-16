بنك مصر يطلق أول شهادة ادخار مرتبطة بسعر فائدة "كونيا"

كتب- مصطفى عيد:

أعلن بنك مصر إطلاق وعاء ادخاري جديد تحت اسم "الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري"، بحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء.

وقال البنك إن الشهادة الثلاثية تصدر للأفراد الطبيعيين لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد، تبدأ قيمتها من 500 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتعد الأولى من نوعها ذات عائد متغير شهري مرتبط بسعر "كونيا Conia"، وهو متوسط سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك في مصر وسوق الإنتربنك.

وأضاف أن سريان الشهادة يبدأ اعتباراً من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويصرف العائد شهرياً ويضاف العائد تلقائيا إلى حساب العميل الجاري أو التوفير، ويمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري.

وذكر البنك أنه يمكن للعملاء شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك، والتي يصل عددها إلى أكثر من 700 فرع، أو من خلال الإنترنت البنكي "BM online"، ويمكن للعملاء استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور مع تطبيق نسب الخصم المقررة، كما يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة.

وأشار إلى أن طرح تلك الشهادة يعد استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء جدد، حيث يسعى لزيادة الحصة السوقية مع تلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، واستخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

ووصل سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة "كونيا" في آخر تعاملاته أمس الأول الأحد 14 فبراير الجاري إلى 10.518%.

وكان البنك المركزي أعلن في أغسطس 2019 إطلاق الحد المعياري الجديد لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر تحت اسم "كونيا"، والذي يقوم على حساب متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في القاهرة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبدأ في نشر المؤشر في الأول من أكتوبر 2019.

ويتم نشر معدل العائد "كونيا في موعد أقصاه الساعة 10.30 صباحا بتوقيت القاهرة في كل يوم عمل، استنادا إلى المعاملات الفعلية التي تمت في يوم العمل السابق، وذلك على كل من الصفحة الرئيسية للبنك المركزي والصفحة المخصصة لـ CONIA في قسم الإحصائيات على موقع البنك.

ويتم سيتم احتساب CONIA يوميًا بناء على جميع التعاملات المؤهلة بين البنوك خلال يوم العمل السابق ويتم ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر طبقا لمعدل العائد الاسمي والذي تم الإفصاح عنه في هذه المعاملات.

ويتم استبعاد أعلى وأقل 15% من أحجام التداول لاعتبارها قيما متطرفة، ثم يتم احتساب المتوسط المرجح للمعاملات المتبقية وهو ما يمثل معدل عائد "كونيا" لذلك اليوم تحديدا، وفقا لموقع البنك المركزي.