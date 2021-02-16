إطلاق منصة "ماجدة" لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة

أطلقت مؤسسة ابتسامة بالشراكة مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع منصة ماچدة "Majidah.org" وهي أول منصة إلكترونية لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

وقامت منصة ماچدة بالتعاون مع أكثر من ٤٠٠ جهة توظيفية و٢٠٠ مركز تدريب في عام ٢٠٢٠، بهدف توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود خطط للوصول إلى عدد أكبر من الأطراف المعنية في 7 محافظات في مصر والاستمرار في تطوير المنصة لتجربة فعالة وأكثر كفاءة، حيث تقوم المنصة بدور حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والشركات ومراكز التدريب والمؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة.

تسعى منصة ماچدة لتمكين ذوي الإعاقة من اكتساب المهارات الأساسية والمهنية التي تؤهلهم ليصبحوا جزءًا لا يتجزأ من المجتمع.

وقد أطلقت مؤسسة ابتسامة بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع مشروع ماچدة العام الماضي، والذي تم من خلاله تأهيل وتوظيف العديد من ذوي الإعاقة في جهات مختلفة، من بينها شركات وسلاسل لفنادق كبيرة في شرم الشيخ، والغردقة، والقاهرة.

خلال عام ٢٠٢٠ أيضاً، تم تطوير منصة ماچدة لتشمل المزيد من الأدوات والخصائص لتمكين وتعزيز تجربة المستخدمين بشكل أكبر والتي تضمنت؛ التدريب عبر الإنترنت من خلال إتاحة محتوى الدورات التدريبية والمواد في أشكال مختلفة بما يتناسب مع جميع الاحتياجات (نصي وفيديو وصوتي)، وأيضاً للشركات ومسئولي الموارد البشرية عن الطرق المثلى للتعامل مع وتطوير إمكانيات ذوي الإعاقة في مكان العمل، وتيسير عرض المحتوى على الإنترنت للحصول عليه في أي وقت وفي أي مكان، بالإضافة إلى بروتوكولات الأمان والتي تهدف إلى تأمين جميع مدخلات البيانات بما في ذلك تشفير البيانات أو المعلومات الشخصية. وكذلك توفير أدوات إتاحة الوصول والتي تم دمجها في المنصة لتوفير تجربة سهلة ومريحة للمستخدمين والتي تتلاءم مع مختلف أنواع الإعاقات، وتتضمن هذه الأدوات توفير تعديلات اللون والخط والمؤشر، وتنقل أسهل بلوحة المفاتيح، وإتاحة قارئ النص وتعديلات أخطاء التباين.