أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

شراكة بين فيزيتا و"ميدرايت" لإتاحة خدماتها لعملاء للتأمين الصحي

10:58 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
شراكة بين فيزيتا و"ميدرايت" لإتاحة خدماتها لعملاء للتأمين الصحي

شراكة بين فيزيتا وميدرايت

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة فيزيتا للرعاية الصحية عن توقيع شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة إدارة التأمين الصحي "ميدرايت".

وقالت فيزيتا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا التحالف سيمكن أكثر من 180 ألف من عملاء ميدرايت من حجز مواعيد العيادات مع شبكة فيزيتا، بجانب طلب الأدوية عبر صيدلية فيزيتا.

وأوضح البيان أن عملاء ميدرايت لن يضطروا إلى دفع ثمن الاستشارة الطبية في العيادة ولن يضطروا إلى تقديم فاتورة لميدرايت لتعويض نفقات تلك الاستشارة، وفقًا للاتفاق.

ونقل البيان عن محمد رفعت، رئيس ميدرايت، قوله إن تحالف ميدرايت وفيزيتا سيحول تجارب المريض الصحية رقميًا، سيخلق تأثيرًا ذو قيمة عالية في حياة العملاء.

وقال خالد عاطف، المدير العام لفيزيتا في مصر، سنجعل عملية استعادة نفقات العلاج من خلال التأمين الصحي سريعة وسهلة".

وقالت فيزيتا في البيان إنها قدم خدمتها لما يصل إلى 6 ملايين مريض في 6 دول مختلفة حتى الآن، من خلال 30 ألف طبيب، مشيرة إلى أنها تمكنت من زيادة أعمالها ثلاثة أضعاف في 2020 لتحقق 350 ألف معاملة شهرية.

وفي المقابل نمت أعمال شركة ميدرايت، بنسبة تصل إلى 476% في 6 سنوات منذ بدايتها، وتخدم حاليًا 180 ألف عميل في أكثر من 30 قطاع صناعة في مصر.

ميدرايت فيزيتا الرعاية الصحية التأمين الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 174426

    عدد المصابين

  • 135349

    عدد المتعافين

  • 10050

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا