شراكة بين فيزيتا و"ميدرايت" لإتاحة خدماتها لعملاء التأمين الصحي

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة فيزيتا للرعاية الصحية عن توقيع شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة إدارة التأمين الصحي "ميدرايت".

وقالت فيزيتا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا التحالف سيمكن أكثر من 180 ألف من عملاء ميدرايت من حجز مواعيد العيادات مع شبكة فيزيتا، بجانب طلب الأدوية عبر صيدلية فيزيتا.

وأوضح البيان أن عملاء ميدرايت لن يضطروا إلى دفع ثمن الاستشارة الطبية في العيادة ولن يضطروا إلى تقديم فاتورة لميدرايت لتعويض نفقات تلك الاستشارة، وفقًا للاتفاق.

ونقل البيان عن محمد رفعت، رئيس ميدرايت، قوله إن تحالف ميدرايت وفيزيتا سيحول تجارب المريض الصحية رقميًا، سيخلق تأثيرًا ذو قيمة عالية في حياة العملاء.

وقال خالد عاطف، المدير العام لفيزيتا في مصر، سنجعل عملية استعادة نفقات العلاج من خلال التأمين الصحي سريعة وسهلة".

وقالت فيزيتا في البيان إنها قدم خدمتها لما يصل إلى 6 ملايين مريض في 6 دول مختلفة حتى الآن، من خلال 30 ألف طبيب، مشيرة إلى أنها تمكنت من زيادة أعمالها ثلاثة أضعاف في 2020 لتحقق 350 ألف معاملة شهرية.

وفي المقابل نمت أعمال شركة ميدرايت، بنسبة تصل إلى 476% في 6 سنوات منذ بدايتها، وتخدم حاليًا 180 ألف عميل في أكثر من 30 قطاع صناعة في مصر.