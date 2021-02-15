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خسائر مصر للألمونيوم تتراجع 43% في النصف الأول من العام المالي الجاري

04:00 م الإثنين 15 فبراير 2021
خسائر مصر للألمونيوم تتراجع 43% في النصف الأول من العام المالي الجاري

شركة مصر للألمونيوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت خسائر شركة مصر للألمونيوم خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة بلغت 42.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020، بحسب القوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم الاثنين.

وسجل صافي خسائر الشركة نحو 341 مليون جنيه منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 596 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وبحسب القوائم المالية للشركة، ارتفعت إيرادات النشاط إلى نحو 5 مليارات جنيه منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع إيرادات النشاط يعود إلى زيادة كمية المبيعات من 102.8 ألف طن إلى نحو 157.8 ألف طن، بزيادة نحو 55 ألف طن، بالإضافة إلى زيادة متوسط سعر البورصة من 1757 دولارا/ للطن إلى 1809 دولارات/ للطن.

وذكرت الشركة أن صافي الدخل زاد بمبلغ قدره 255 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية ديسمبر مقارنة عن صافي الفترة المماثلة من العام المالي السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهرباء وارتفاع أسعار المعدن.

وبلغت المبيعات الإجمالية للشركة منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر نحو 5 مليارات جنيه منها مبيعات محلية بنحو 1.8 مليار جنيه، وصادرات بنحو 3.2 مليار جنيه.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.

شركة مصر للألمونيوم خسائر مصر للألمونيوم القوائم المالية

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