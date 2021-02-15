15 % زيادة في أسعار الورق المستورد.. وتوقعات بالإقبال على المنتج المحلي

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق والمطابع بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن أسعار الورق المستورد شهدت ارتفاعا بنسبة 15% منذ بداية العام الجاري، مقابل ثبات السعر محليًا مما يدفع التجار للإقبال على المنتج المحلي.

وأرجع خضر، ارتفاع الأسعار إلى تخفيض إنتاج المصانع بالخارج من الورق، لتعويض الخسائر التي لحقت بهم نتيجة التوقف عدة أشهر بسبب إغلاقات كورونا.

وذكر خضر، أنه على سبيل المثال ارتفع سعر طن ورق التغليف "الكوشيه" إلى 830 دولارًا مقابل 650 دولارًا، بزيادة قدرها 180 دولارًا للطن الواحد.

وأضاف عمرو، أن أسعار الورق المحلي ظلت ثابتة عند نفس مستويات العام الماضي دون حدوث زيادات.

بحسب خضر، فإن سعر طن الورق المحلي وزن 48 جرامًا سجل 12300 جنيه، وسعر طن الورق وزن 54 جرامًا بلغ نحو 12500 جنيه، وسعر طن الورق وزن 58 جرامًا سجل نحو 11950 جنيه.

وبلغ سعر طن الورق وزن 70 جرامًا نحو 11750 جنيه، وسعر طن الورق وزن 80 جرامًا نحو 11750 جنيه.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن ارتفاع أسعار الورق العالمي سيشجع الإقبال على شراء الورق المحلي، باعتباره الآن أقل سعر من المستورد.

وتستورد مصر ورق من الخارج بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ويتم إنتاج الباقي داخل المصانع المحلية.