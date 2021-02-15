"الفطيم" الإماراتية تستثمر 2 مليار جنيه لتوسعة "كايرو فستيفال سيتي مول"

كتب- عبدالقادر رمضان

أعلنت مجموعة الفطيم الإماراتية، اليوم الاثنين، عن استثمار 2 مليار جنيه من أجل توسعة كايرو فستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة.

وقال تيموثي إرنست الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول إن الشركة بدأت في أعمال إنشاء مبنى جديد يحمل اسم "فيستفال أفينو" بجوار المول القائم حاليا من أجل إضافة محال تجارية جديدة.

وأشار إلى أن الإنشاءات سوف تستغرق حوالي 18 شهرا وأن الافتتاح سيكون في الربع الأول من 2023.

ويقام المبنى الجديد على مساحة 42 ألف متر وسوف يضيف حوالي ألفي فرصة عمل مباشرة جديدة لـ "كايرو فستيفال سيتي" مول ليبلغ عدد فرص العمل المباشرة الإجمالية حوالي 7 آلاف وظيفة، بحسب بيانات مجموعة الفطيم.

وأضاف أن الشركة تعتزم أيضا استثمار 200 مليون جنيه إضافية من أجل تطوير وتجديد مباني المول القائمة حاليا خلال 18 شهرا.

قال تيموثي إن مجموعة الفطيم تبحث حاليا عن فرص جديدة للاستثمار في مصر خارج كايرو فستيفال سيتي، خصوصا في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن الشركة تدرس في الوقت الحالي إمكانية إقامة مركز تجاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

"نحن نركز في الوقت الحالي هنا في القاهرة، ونبحث فرص أخرى من أجل المستقبل، وأعتقد أن مجموعة الفطيم سوف تتوسع في العاصمة الإدارية الجديدة، لكن الأمر لا يزال تحت الدراسة، ونتحلى بالصبر والحذر من أجل حسن اختيار المكان، والتأكد من توفر البنية التحتية التي نحتاجها".