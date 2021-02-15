أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

02:58 م الإثنين 15 فبراير 2021
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 11526 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.57%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 48.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 37.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 86.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.34% إلى مستوى 11506 نقطة.

البورصة المصرية ؤشر البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173813

    عدد المصابين

  • 134960

    عدد المتعافين

  • 9994

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف: هل موجة البرد المقبلة لم تحدث منذ 6 أعوام؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا