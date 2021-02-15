مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 11526 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.57%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.07%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 48.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 37.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 86.3 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.34% إلى مستوى 11506 نقطة.
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