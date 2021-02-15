قفزة ثم تراجع.. تطور معدل البطالة في مصر خلال 2020 (تفاعلي)
كتبت- ياسمين سليم:
واصل معدل البطالة مساره الهبوطي خلال الربع الرابع من العام الماضي، بعد قفزة كبيرة أحدثتها تداعيات فيروس كورونا.
وسجل معدل البطالة في الربع الرابع من العام الماضي 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثالث من 2020، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.
وكان معدل البطالة قفز في الربع الثاني من 2020 إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعود للتراجع في الربع الثالث من العام.
ويوضح الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تطور معدل البطالة في مصر خلال 2020.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
173813
عدد المصابين
-
134960
عدد المتعافين
-
9994
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
109056736
عدد المصابين
-
81044441
عدد المتعافين
-
2402956
عدد الوفيات
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