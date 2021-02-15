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قفزة ثم تراجع.. تطور معدل البطالة في مصر خلال 2020 (تفاعلي)

01:35 م الإثنين 15 فبراير 2021
قفزة ثم تراجع.. تطور معدل البطالة في مصر خلال 2020 (تفاعلي)

البطالة

كتبت- ياسمين سليم:

واصل معدل البطالة مساره الهبوطي خلال الربع الرابع من العام الماضي، بعد قفزة كبيرة أحدثتها تداعيات فيروس كورونا.

وسجل معدل البطالة في الربع الرابع من العام الماضي 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثالث من 2020، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وكان معدل البطالة قفز في الربع الثاني من 2020 إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعود للتراجع في الربع الثالث من العام.

ويوضح الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تطور معدل البطالة في مصر خلال 2020.

البطالة معدل البطالة فيروس كورونا

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