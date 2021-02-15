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أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:47 م الإثنين 15 فبراير 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام الواحد جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 793 جنيهًا مقابل 795 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 906 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6344 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 5.6 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.31%، ليسجل سعر الأوقية 1818.58دولار، في الساعة 12:43 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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