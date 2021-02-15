بدر الدين للبترول تخطط لاستثمار 298 مليون دولار في العام المالي المقبل

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كتب- مصطفى عيد:

قال صلاح عبد الكريم، رئيس شركة بدر الدين للبترول، إن الاستثمارات المخططة بموازنة الشركة خلال العام المالي المقبل تبلغ حوالي 298 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف عبد الكريم أن الشركة نجحت في حفر 3 آبار استكشافية بنسبة نجاح تبلغ 100% خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، وأنه من المخطط حفر بئرين استكشافيين خلال النصف الثاني.

جاء ذلك خلال الجمعيات العامة لشركات بدر الدين للبترول ورشيد للبترول والبرلس للغاز عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2021-2022.

وتعمل شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية، وهي شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول وشركة شل الهولندية.

ومن جانبه، قال شريف حسب الله، رئيس شركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، إن الاستثمارات المخططة للشركتين خلال العام المالي المقبل تبلغ حوالي 221 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف حسب الله أن شركة البرلس تعمل حاليا على تقييم الفرص الاستكشافية بالمرحلة العاشرة، وتحديد أفضل مناطق واعدة تمهيدا لبدء أعمال الحفر بها، وأن عمليات تقييم بئر سكوربيون بمنطقة امتياز رشيد أظهرت وجود إمكانات واعدة.

وأكد الملا، خلال الجمعيات العامة، أن قطاع البترول ينفذ استراتيجية متكاملة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع في عمليات تنمية الاكتشافات بهدف زيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وشدد على أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير منظومة السلامة والصحة والأمن الصناعى وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع البترولية لما لها من تأثير مباشر على كفاءة العملية الإنتاجية وسلامة الأفراد والأصول وتوفير بيئة عمل آمنة لاستمرار منظومة الإنتاج المستهدفة.

وطالب الوزير الشركات الثلاث بالعمل على خفض التكاليف وترشيد الإنفاق وزيادة معدلات الإنتاج.

وحضر أعمال الجمعيات أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والسلامة، ومجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات المشتركة.

كما حضر أعمال الجمعيات خالد قاسم رئيس شركة شل مصر، وشهريزال بن شهاري الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر، وفقا للبيان.