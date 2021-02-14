نيفين جامع: انتهاء أزمة فرض أوغندا رسوما جمركية على صادرات الصاج المسطح

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوماً جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية، وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار.

وقالت إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الأوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.

وأضافت أن المكتب التجاري المصري في أوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.

وذكرت أن عددا من الشركات المصدرة للسوق الأوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الأوغندية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى أوغندا مما أدى إلى تأثر نشاطها في السوق الأوغندي.

وأكدت الوزيرة حرص وزارتها على حل المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية، والاستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التي تكفلها منظومة التجارة الدولية.

وقال أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الجهاز أدرج هذا الموضوع على أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم التشديد في هذا الاجتماع على أهمية قيام الحكومة الأوغندية بالعمل على إزالة كافة المعوقات التي تؤثر سلبا على انسياب تدفق الصادرات المصرية لهذا السوق.

وأضاف أن ذلك جاء بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الكوميسا المتضررة من مثل تلك القرارات التعسفية، مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة في ضوء وجود فائض في إنتاج أوغندا من السكر، وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الأوغندي عن فرض هذه الرسوم.

وذكر مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية بلغت عام 2019 نحو 112 مليون دولار امريكي، تتضمن أهم بنود هذه الصادرات الورق ومنتجاته، والمنتجات الغذائية، والكلينكر، ومواد البناء المختلفة، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك، وألواح الصلب، وحاصلات زراعية مختلفة، والرخام والجرانيت.