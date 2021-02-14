قبل فرض غرامة.. اليوم آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

كتب-علاء حجاج:

حددت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأحد، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون غرامات، على أن تبدأ في اتخاذ إجراءات ضد المتخلفين عن السداد بداية من غدا الاثنين.

وتفرض الشركة على المتخلفين عن السداد غرامة مالية تبدأ من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم ورقم الخط الأرضي عبر موقعها الإلكتروني، وتُسدد فاتورة الهاتف الأرضي كل 3 أشهر.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن مواعيد فترة السماح الممنوحة لسداد الفاتورة دون دفع غرامة، وكذلك مواعيد تحويل خط التليفون إلى العمل بنظام الاستقبال وكذلك موعد رفع الخط مؤقتًا من الخدمة بالإضافة إلى فرض غرامة تأخير على المتأخرين عن السداد.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمستخدمين مواعيد محددة لسداد فاتورة شهر يناير للهاتف الأرضي لعام 2021 كما يلي:

بدء إصدار فاتورة التليفون الأرضي 15 يناير 2021.

شهر سماح للسداد ينتهي في 14 فبراير 2021.

تحويل الخط إلى نظام الاستقبال اعتبارًا من 15 فبراير 2021 مع فرض غرامة مالية تبدأ بـ 10 جنيهات.

تنتهي فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021.

رفع الخط مؤقتًا من الخدمة يوم 15 مارس 2021 وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.

ويمكن للعملاء الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم عبر الرابط الموجود واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات لتجنب الزحام بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون عن طريق هذا الرابط: https://billing.te.eg/ar-EG.

وتستطيع أيضًا الاتصال برقم دليل التليفونات 140online من التليفون الأرضي بهدف معرفة فاتورة التليفون الأرضي.

وتوجد طرق متعددة لسداد فاتورة التليفون الأرضي بالإضافة إلى السنترالات التابعة للشركة، وهي السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة، أو عن طريق خدمة فوري وماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، وخدمة وي باي we pay.