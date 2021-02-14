ماستركارد: إنفاق المصريين على هدايا عيد الحب ارتفع 718% مقارنة بـ 10 سنوات

كتبت-منال المصري:

زاد إنفاق المستهلكين في مصر على الهدايا والتجارب بنسبة 718% خلال عيد الحب مقارنة بعشر سنوات مضت، بحسب تقرير لماستركارد أعلنته اليوم الأحد.

وقالت الشركة إن مؤشر ماستركارد السنوي للحب كشف عن زيادة غير مسبوقة في التسوق في فترة عيد الحب، مع زيادة إنفاق المتسوقين بنسبة 836% خلال العقد الماضي.

ويقدم التقرير لمحة عن عادات الإنفاق والاتجاهات الرائجة في فترة عيد الحب من كل عام من خلال تحليل مبيعات البطاقات حول العالم.

وقال التقرير إن الإنفاق زاد في مصر على الهدايا التقليدية والنزهات الخارجية خلال العقد الماضي، فعلى سبيل المثال زاد الإنفاق على الزهور بنسبة 3409% وعلى المجوهرات بنسبة 1418% والمطاعم 294%.

وذكر التقرير أن التسوق عبر الإنترنت سجل نموًا مطردًا على مدار العقد الماضي ليصل أعلى مستوياته على الإطلاق-مع زيادة بنسبة 1134% في معاملات الشراء عبر الإنترنت في فترة عيد الحب على مدار السنوات العشر الماضية.

وقال: "يبدو بأن الكثيرين سيتسوقون عبر الإنترنت لشراء الهدايا هذا العام، بينما سيعبّر البعض عن حبهم للمنتجات المحلية عبر شراء باقات الزهور والهدايا من الشركات المجاورة".