أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

ماستركارد: إنفاق المصريين على هدايا عيد الحب ارتفع 718% مقارنة بـ 10 سنوات

01:12 م الأحد 14 فبراير 2021
ماستركارد: إنفاق المصريين على هدايا عيد الحب ارتفع 718% مقارنة بـ 10 سنوات

هدايا عيد الحب

كتبت-منال المصري:

زاد إنفاق المستهلكين في مصر على الهدايا والتجارب بنسبة 718% خلال عيد الحب مقارنة بعشر سنوات مضت، بحسب تقرير لماستركارد أعلنته اليوم الأحد.

وقالت الشركة إن مؤشر ماستركارد السنوي للحب كشف عن زيادة غير مسبوقة في التسوق في فترة عيد الحب، مع زيادة إنفاق المتسوقين بنسبة 836% خلال العقد الماضي.

ويقدم التقرير لمحة عن عادات الإنفاق والاتجاهات الرائجة في فترة عيد الحب من كل عام من خلال تحليل مبيعات البطاقات حول العالم.

وقال التقرير إن الإنفاق زاد في مصر على الهدايا التقليدية والنزهات الخارجية خلال العقد الماضي، فعلى سبيل المثال زاد الإنفاق على الزهور بنسبة 3409% وعلى المجوهرات بنسبة 1418% والمطاعم 294%.

وذكر التقرير أن التسوق عبر الإنترنت سجل نموًا مطردًا على مدار العقد الماضي ليصل أعلى مستوياته على الإطلاق-مع زيادة بنسبة 1134% في معاملات الشراء عبر الإنترنت في فترة عيد الحب على مدار السنوات العشر الماضية.

وقال: "يبدو بأن الكثيرين سيتسوقون عبر الإنترنت لشراء الهدايا هذا العام، بينما سيعبّر البعض عن حبهم للمنتجات المحلية عبر شراء باقات الزهور والهدايا من الشركات المجاورة".

ماستركارد هدايا عيد الحب عيد الحب

الخبر التالى:

الرقابة المالية: يحق للشباب فوق 16 عاما التعامل مع المنتجات غير المصرفية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. وزير التعليم يعلن قرارات جديدة بشأن الامتحانات والتيرم الثاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا