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محرم هلال: الحكومة جادة في تذليل العقبات أمام المستثمرين

03:23 م السبت 13 فبراير 2021
محرم هلال: الحكومة جادة في تذليل العقبات أمام المستثمرين

محرم هلال

كتب-مصطفى عيد:

قال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القيادة السياسية والحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتطبيق الدعم التفضيلي للأسعار بنسبة 15% شريطةَ ألا يقل المكون المحلي عن 40%.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفقا فيه على ضرورة تفعيل البند التفضيلي لدعم الصناعة المحلية بنسبة 15% خاصةً بعد ما أُثير عن إلغاء هذا البند، في الممارسة المحدودة رقم (٢) ٢٠٢١/٢٠٢٠ المقرر لها جلسة 11 فبراير الجاري.

وقال هلال إن وزير الكهرباء أكد وقوف الوزارة إلى جوار المُصنعين، ودعمها الكامل للصناعة المصرية، مؤكداً كذلك على تأجيل الممارسة إلى موعد لاحق، سيُعلن فيما بعد، لتأكيد تطبيق هذا البند.

محرم هلال الحكومة المستثمرين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

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