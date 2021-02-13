وزيرا السياحة والاتصالات يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي

كتب- علاء حجاج:

ناقش وزيرا السياحة والاتصالات الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي التي تنفذها "الاتصالات" لوزارة السياحة والآثار، في إجتماع عُقد اليوم السبت، وفقًا لبيان من وزارة الاتصالات.

واجتمع خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة الموقف التنفيذي لبعض مشروعات التحول الرقمي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضي بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وحضر الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ورأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية وبعض قيادات الوزارتين.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بدمج وتطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والاثار سواء الخدمية أو الترويجية، وكذلك إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول (موبايل ابلكيشن) لتقديم الخدمات للسائحين، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة، ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.

وقال خالد العنانى وزير السياحة، إن مشروعات تطوير البنية التكنولوجية التي تنفذها الوزارة جاءت انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية للمساهمة في بناء اقتصاد متنوع يعتمد على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة والخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين وبوابات الكترونية للسائح .

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن التعاون بين الوزارتين يهدف إلى تمكين وزارة السياحة والآثار من استخدام أحدث التقنيات العالمية فى تنفيذ خططها لتطوير خدماتها وإتاحتها رقميا.

وكذلك في الترويج للمعالم السياحية والأثرية؛ بالإضافة إلى توفير الآليات الرقمية اللازمة لتعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحي في مصر وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لدعم وتطوير قطاعات الدولة وبناء مصر الرقمية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد وقعت في شهر نوفمبر الماضي بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار وتنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي.

وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والأثرية.

وكذلك زيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعي الأثري وتعريف المجتمع المصري والعالمي بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة في تنشيط السياحة لمصر في الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إليها.