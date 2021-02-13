تعيين حاتم الصولي رئيسًا لقطاع الجودة بالهيئة القومية للبريد

كتب- علاء حجاج:

أصدر شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قراراً بتكليف حاتم الصولي رئيساً لقطاع الجودة بالهيئة القومية البريد.

ويتمتع الصولي بخبرة كبيرة في مجال العمل البريدي تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير أداء العمل بالبريد المصري حيث شارك في تطبيق معايير الجودة منذ عام ٢٠١٣، بحسب بيان من الهيئة اليوم السبت.

وذكر البيان أن الصولي وضع أسس ومبادئ التحسين المستمر وربط تطوير الأعمال بنظم الجودة الشاملة ووضع معايير و مؤشرات الأداء للخدمات الحكومية "E Administration , E Post" بالاضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية في مجال خدمات التجارة الإلكترونية وكذلك تطبيق معايير الأمن البريدي وأمن المنشآت بمركز البريد المصري في مطار القاهرة.

وحصل الصولي على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة القاهرة كما حصل على شهادة PMP والعديد من الدورات المتخصصة وورش العمل الدولية.

وشغل الصولي رئيس مشروع تحسين نوعية الخدمات من الاتحاد البريدي العالمي والذي أثمر عن إحداث طفرة ونقلة نوعية في جودة عمليات أسطول البريد المصري في النقل البريدي المحلي وميكنة خدمة البريد المسجل المحلي.

كما يشغل حالياً رئيس فريق بناء القدرات في مجال الخدمات اللوجيستية وطرود التجارة الإلكترونية ضمن برنامج الاتحاد البريدي العالمي المنظمة التابعة للأمم المتحدة ORE، بالإضافة إلى أنه عضو فريق الخبراء الدوليين في مجال النقل والجمارك وتطوير الخدمات الالكترونية وعضو اللجنة العليا التنسيقية بين IATA ، UPU ورئيس فريق الاستراتيجية العربية بجامعة الدول العربية.