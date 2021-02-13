أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور

10:03 ص السبت 13 فبراير 2021
أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور

أسعار الخضروات

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة اليوم السبت، عند أسعار أمس.

ويرصد "مصراوي" أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.2 و1.6 جنيه.

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق الجملة

الخبر التالى:

تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في بداية الأسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171993

    عدد المصابين

  • 133707

    عدد المتعافين

  • 9857

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أكبر انخفاض منذ بداية الشتاء.. الأرصاد: موجة عدم استقرار بالطقس هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا