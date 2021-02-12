مواصلا التراجع.. الدولار ينخفض 6 قروش في أسبوعين

كتبت – شيماء حفظي:

واصل الدولار تراجعه مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الأسبوعية، في البنك الأهلي، ليفقد 4 قروش بالأسبوع الثاني من فبراير، لينخفض 6 قروش منذ بداية الشهر.

وتراجع سعر صرف العملة الأمريكية، نحو 9 قروش في شهر ونصف، منذ بداية العام الجديد 2021.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، أمس الخميس، 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، الخميس الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وكان سعر الدولار في البنك الأهلي سجل في أول يوم العام الجديد 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في يناير الماضي بنحو 38.2 مليون دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2020.

وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني الأسبوع الماضي، إن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 40.101 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي خلال يناير الماضي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة كورونا وهي مارس وأبريل ومايو.