الضرائب: بدء المرحلة الثانية لتطبيق"الفاتورة الإلكترونية" الاثنين المقبل

كتب – مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم على ثلاث مراحل، حيث تم تطبيق المرحلة الاولى منها في نوفمبر الماضي، وسيتم إطلاق المرحلة الثانية الاثنين المقبل.

وبدأت الضرائب، تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة، فى 15/11/2020 ، وأهابت المصلحة بالشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي يبدأ التشغيل الإلزامي لها في 15 فبراير الحالي سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وطالب رئيس المصلحة، الشركات بضرورة استعداد باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيبدأ التشغيل الإلزامي للمرحلة الثالثة في 15 مايو القادم.

وأشار عبد القادر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي كأحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.

وأكد رئيس المصلحة أن المصلحة قامت بتوفير العديد من أساليب وقنوات الدعم والتواصل المختلفة لتواصل الممولين مع المصلحة ليتمكنوا من طلب استفسارات أو معلومات ، وتسجيل مشكلة فنية ، أو تسجيل شكوى أو تقديم مقترحات.

وتعمل المصلحة على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل معها، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم ، من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.