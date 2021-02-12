هدايا عيد الحب في زمن كورونا.. كيف تأثرت الأسعار بزيادة تكاليف الشحن؟

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا، بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار هدايا عيد الحب هذا العام مستقرة عند مستوى أسعار العام الماضي.

وأضاف أبو جبل، في تصريحات لمصراوي، أنه على الرغم من أن أغلب البضائع مستوردة من الصين وارتفاع أسعار تكلفة الشحن، إلا أن أغلب التجار يبدأون الاستيراد في شهر نوفمبر، وهذا تم قبل ارتفاع أسعار الشحن، وهو ما جعل الأسعار مستقرة هذا الموسم.

وأشار أبو جبل، إلى أنه يتم استيراد نحو 80% من احتياجات السوق من الصين.

وأوضح أبو جبل، أن هناك مخزون من الهدايا من الموسم الماضي يقدر بنحو 50%، من احتياجات السوق، بسبب ضعف الإقبال في الموسم الماضي.

ويتراوح أسعار الدُمى "الدباديب" بين 50 و500 جنيه، حسب الحجم، وفقا لأبو جبل.