البريد يتيح خدمات تأمينية عبر مكاتبه بالتعاون مع مصر لتأمينات الحياة



كتب- علاء حجاج:

وقَّعت الهيئة القومية للبريد وشركة مصر لتأمينات الحياة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات التأمينية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ووقع البروتوكول شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، بحسب بيان من هيئة البريد اليوم الخميس.

وقال رئيس هيئة البريد إن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بالمنتجات التأمينية إلى قطاع عريض من العملاء، ويهدف إلى توفير منتج تأميني خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها أكثر من ٤ آلاف مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول تلك الخدمات إلى كافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

وأشار فاروق إلى أن هذا الاتفاق يهدف أيضاً إلى زيادة ونشر الوعي التأميني بين كافة شرائح المجتمع، وتوفير منتجات تأمينية وتمويلية للشباب من الجنسين لتحفيزهم على تبني العمل الحر، بالإضافة إلى دمجهم في الخدمات المالية بما يضمن تطبيق أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي.

وأوضح أنه سيتم الاعتماد في سبيل تنفيذ ذلك على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

من جانبه، أوضح أحمد عبد العزيز أن الهدف من الشمول المالي هو الوصول بالخدمات المالية والحلول التأمينية لأي مواطن بسهولة ويُسر، وهو ما تعمل شركة مصر لتأمينات الحياة على تحقيقه ضمن الرؤية والخطة الاستراتيجية للشمول المالي التي وضعتها شركة مصر القابضة للتأمين أكبر كيان مالي غير مصرفي في مصر.

وأشار إلى أن شركة مصر القابضة تلعب دورا كبيرا في ترويض المخاطر التي تواجه البشر والحجر، وتعتبر ظهيرا استراتيجيا للاقتصاد القومي و داعما لجميع فئات المجتمع المصري.

وقال عبد العزيز: "نحن سعداء بتجديد الشراكة مع الهيئة القومية للبريد، فهي شريك نجاح حقيقي، لما لديها من إمكانيات وانتشار واسع لفروعها في جميع أنحاء الجمهورية التي تلعب دوراً مؤثراً وفعالاً في تنشيط آلية الدفع الإلكتروني، مما يتيح لنا توفير خدماتنا التأمينية بشكل أوسع وأشمل".

وأضاف أن ذلك يأتي "في إطار خطة الشركة للتطوير والتنمية لتوفير تغطيات تأمينية مناسبة لكل الفئات في شكل حزم وبرامج تأمينية للاستثمار والزواج وبرامج التقاعد التي توفر العديد من المزايا للعملاء".