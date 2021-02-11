هيئة الاستثمار تبحث مع برلمانيين وضع خطة عمل لتحفيز المشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، وضع خطة عمل مشتركة لتحفيز تلك المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية وفقا لمزاياها التنافسية المتنوعة، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الخميس.

وحضر اللقاء نواب محافظي الجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية بمجلس النواب، وسكرتير عام محافظة القاهرة، وممثلو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بمقر هيئة الاستثمار.

وقالت الهيئة إن اللقاء يأتي في إطار دور مجلس النواب لدعم وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وبناءً على دعوة رئيس هيئة الاستثمار للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس لزيارة الهيئة والاطلاع على دورها في دعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال في مصر وما تقدمه لصغار المستثمرين في هذا الشأن.

وأضافت أن اللقاء جاء أيضا إلحاقا لما تم مناقشته في اللجنة التي اجتمعت بمجلس النواب الأسبوع الماضي وما تم بها من أعمال.

وقال محمد عبد الوهاب إن الهيئة انتهجت استراتيجية جديدة لتعزيز دورها في خدمة ودعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال تضمنت أهم محاورها في تعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية لإنشاء تجمعات لتلك المشروعات تتكامل أدوارها مع المستثمر الرئيسي، ونشر فكر ريادة الأعمال ودعم رواد الاعمال وتقديم كافة الخدمات الفنية والعملية لهم.

وأضاف أن من بين هذه المحاور أيضا تقديم حزمة متكاملة من خدمات التأسيس والخدمات المتعلقة بها من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار.

وذكر عبد الوهاب أن الهيئة انتهت من تطوير 3 مناطق استثمارية جديدة تشمل كل من منطقة بنها الاستثمارية بمحافظة القليوبية على مساحة 46 فدانا للصناعات الغذائية والزراعية، ومنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية على مساحة 18 فدانا للصناعات المعدنية والهندسية، ومنطقة الصف بمحافظة الجيزة على مساحة 40 فدانا للصناعات الحرفية والخدمية.

وأوضح أن الهيئة راعت المزايا التنافسية لكل محافظة عند اختيار مجالات عمل كل منطقة استثمارية، مشيرا إلى تقديم تيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بتلك المناطق.

وأكد عبد الوهاب أن الهيئة تبنت عدة محاور لدعم وتمكين الشباب خاصة في مجال ريادة الأعمال، حيث تم تأسيس وتفعيل دور مركز "فكرتك شركتك لدعم ريادة الأعمال" وهو أول مركز خدمي حكومي لدعم ريادة الأعمال وتوجيه للشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية.

وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات مركز "فكرتك شركتك" منذ إنشائه 105 آلاف شخص، حيث قدم المركز 677 جلسة تدريب، وعقد 3770 جلسة إرشاد وتوجيه لرواد الأعمال، وساعد في تمويل 55 شركة ناشئة، بحسب عبد الوهاب.



وأشار عبد الوهاب إلى أن الحكومة والبرلمان حرصا على دعم الشركات الناشئة، من خلال إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها إفساح المجال أمام الشباب ودعم مشروعاتهم.

وقال إن من أهم هذه التشريعات تعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد، وذلك من أجل تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي للأنشطة الفردية وتحفيز المشروعات الريادية على العمل من خلال كيانات اقتصادية مؤسسة مما يساهم في زيادة فرص الحصول على تمويلات لتلك المشروعات.

وذكر عبد الوهاب أن هيئة الاستثمار أعدت خطة لإسراع وتيرة منظومة التحول الرقمي بما يسهم في الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات، منها إتاحة خدمة تأسيس المنشأة الفردية إلكترونيا دون حضور المستثمر للهيئة، واستخدام وسائل التوقيع والسداد الإلكتروني.

من جانبه، أشاد محمد كمال مرعي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لصغار المستثمرين خاصةً وأن تلك المشروعات تمثل الركيزة الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل، بحسب البيان.

وأكد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لوضع جداول زمنية محددة من أجل تقديم الحوافز لتلك المشروعات، وعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بها على خريطة مصر الاستثمارية مدعومة بدراسات جدوى مبدئية لها مما يسهل على صغار المستثمرين تنفيذها على أرض الواقع.

وشهد اللقاء الاتفاق على قيام الهيئة العامة للاستثمار بزيارات ميدانية لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية لتحديث الفرص الاستثمارية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها وعرضها على الخريطة الاستثمارية.

كما تناول اللقاء استعراض بوابة الخريطة الاستثمارية الإلكترونية والتي تعتبر بوابة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية في موقع واحد، وتساعد المستثمر في التعرف على معلومات ما قبل التأسيس، كما تلقي الضوء على البنية التشريعية في مصر التي تم تحديثها، والحوافز التي يتمتع بها المستثمر.

وتوفر هذه البوابة أيضا دراسات قطاعية لأهم قطاعات الدولة الاقتصادية تشمل نمو القطاع وهيكل السوق ومؤشرات الأداء الرئيسية، بالإضافة إلى توفير دراسات عن محافظات مصر من حيث الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وبنيتها التحتية وتوافر الأيدي العاملة بها، وفقا للبيان.

كما تم خلال اللقاء عرض بعض فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروضة على الخريطة الاستثمارية والتي يتجاوز عددها 2319 فرصة استثمارية تغطي أنشطة وقطاعات مختلفة.

وزار المشاركون في اللقاء مركز خدمات المستثمرين الرئيسي بمقر هيئة الاستثمار للتعرف على الخدمات التي تقوم بها هيئة الاستثمار للمشروعات الناشئة ومعدلات أدائها وفقا للأطر الزمنية المحددة لها، بحسب البيان.