محفظة قروض البنك الزراعي ترتفع بنسبة 31% في آخر 9 شهور من 2020

كتبت-منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن محفظة القروض التابعة للبنك ارتفعت بنسبة 30.8% في آخر 9 شهور من العام الماضي ليزيد إجمالي المحفظة من 34 مليار جنيه في مارس 2020 إلى نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وأشار فاروق إلى ارتفاع قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك إلى نحو 31 مليار جنيه بنهاية 2020 لتستحوذ على 70% من إجمالي محفظة قروض البنك، بحسب بيان من البنك الزراعي اليوم الخميس.

فيما زاد حجم محفظة الودائع بالبنك خلال آخر 9 شهور من العام الماضي بنسبة 16.6% لتصل إلى 73.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 63 مليار جنيه في مارس 2020، بفضل تنوع منتجات البنك والانتشار الجغرافي الذي يحظى به على مستوى الجهاز المصرفي، بحسب علاء فاروق.

وذكر فاروق أن البنك يسعى لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، كما يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحقيق أهداف الخطة القومية للزراعة والاستصلاح الزراعي والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل.

وبحسب فاروق، قام البنك بالعمل وفق سلاسل القيمة المضافة ليكون المزارع هو المورد المباشر للمصدرين أو لمصانع المنتجات الغذائية وفق عقود ثلاثية بين البنك والمزارع والشركة المصنعة مما يعود بالنفع على المزارع ويحسن دخله، حيث نجحت تلك البرامج بشكل كبير مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر والقصب في محافظات الصعيد.

كما يركز البنك على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث ويسعى لضخ نحو 3 مليارات جنيه لدعمها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري، بالإضافة إلى تمويل مراكز تجميع الألبان، وأيضاً تمويل المشروعات في توشكى والوادي الجديد ومرسى مطروح وسيوة، وفقا لفاروق.

وأشار إلى أن من بين المشروعات التي يركز البنك على تمويلها أيضا المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان، فضلاً عن التوجه لتمويل مشروعات استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي.

وأكد علاء فاروق أن البنك الزراعي هو أحد أكبر المساهمين في المشروع القومي للبتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمت مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بنحو 2 مليار جنيه إضافية بعد موافقة البنك المركزي والتنسيق مع وزارة الزراعة.

وقال إن إجمالي التمويل الممنوح من البنك في إطار المشروع وصل إلى 2.6 مليار جنيه حتى منتصف سبتمبر الماضي، تم منحها لأكثر من 15 ألف مستفيد لتربية نحو 181 ألف رأس ماشية.

وأضاف: "مؤخرا أطلق البنك أحدث منتجاتنا وبرامجنا التمويلية بعنوان باب رزق دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو مساعدة الأسر الريفية في إطلاق مشروعات جديدة، بهدف ايجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة في المجتمع من سكان قرى الريف المصري".

وتابع فاروق: "بدأ إطلاق البرنامج التمويلي باب رزق في 26 قرية كمرحلة أولى، ونظرا للنجاح والإقبال الكبير على البرنامج من الفئات المستهدفة قام البنك مؤخرا بزيادة عدد القرى المستفيدة من البرنامج إلى 150 قرية جديدة موزعة على كافة محافظات الجمهورية".

وذكر أن البنك يستهدف الوصول إلى ملايين العملاء في كافة أنحاء الجمهورية ليكون الأفضل في تحقيق الشمول المالي، وذلك بإدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى الجهاز المصرفي من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة للبنك في كل المحافظات، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرعاً في الوقت الحالي إلى 2000 فرع بزيادة 800 فرع سيتم إنشاؤها خلال 5 سنوات.

وقال فاروق: "سنقوم بنشر نحو 1000 ماكينة صراف آلي (ATM) خلال العام الحالي ضمن مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات الصراف الآلي في كافة أنحاء الجمهورية تم بالفعل نشر أكثر من 200 ماكينة منها حتى الآن".

كما يقوم البنك بتطوير وتأهيل 650 فرعاً لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة، علاوة على تعيين أكثر من 3 آلاف موظف جديد من شباب الخريجين على أعلى قدر من الكفاءة عقب اختبارهم في المعهد المصرفي ليكونوا إضافة لتلك الفروع، بحسب علاء فاروق.

واستعرض أيضاً علاء فاروق الجهود التي يقوم بها البنك للتواصل مع المزارعين والمنتجين في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدا أنه قام بصحبة قيادات البنك بعمل أكثر من 23 زيارة ميدانية خلال الستة أشهر الماضية لمعظم محافظات الجمهورية بالدلتا والصعيد لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وأصحاب المشروعات والمستثمرين في المحافظات.