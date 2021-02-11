أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

شركة "تعليم" تعتزم طرح جزء من أسهمها بالبورصة

01:18 م الخميس 11 فبراير 2021
شركة "تعليم" تعتزم طرح جزء من أسهمها بالبورصة

شركة سي آي كابيتال

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمالكة لجامعة النهضة ببني سويف، اعتزامها طرح جزء من أسهمها في البورصة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها تخطط لطرح جزء من أسهمها طرح عام وخاص بالسوق الثانوي بالبورصة، وقدمت الشركة طلب تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لقيد أسهمها وتداولها بالبورصة.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع أن يتم هذا الطرح من خلال طرح شركة سفنكس أوبليسك بي في، لـ 357.8 مليون سهم من حصتها في الشركة، وهو ما يمثل 49% من إجمالي رأس المال الشركة بحد أقصى بغرض البيع والتداول في البورصة.

وتبلغ حصة سي آي كابيتال في شركة تعليم نحو 16.5% ولها تأثير على اتخاذ قرارات مجلس إدارة شركة تعليم.

وتمتلك شركة "تعليم" جامعة النهضة في بني سويف بطاقة استيعابية 11 ألف طالب في حين يبلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعة 6270 طالب.

وتعتزم جامعة النهضة، إطلاق 3 كليات جديدة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة والتي من المتوقع أن تعزز الطاقة الاستيعابية للجامعة بنسبة 27% بالإضافة لجامعة النهضة.

وأبرمت مجموعة تعليم عقد شراكة مع شركة بالم هيلز للتعمير، لإنشاء جامعة خاصة للتعليم العالي بمنطقة غرب القاهرة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة بطاقة استيعابية 9160 طالب، تديرها "تعليم" وفقا للبيان.

شركة سي آي كابيتال البورصة اسهم البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توقعات صادمة.. الصحة: زيادة عدد إصابات كورونا خلال أبريل ومايو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا