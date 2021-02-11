شركة "تعليم" تعتزم طرح جزء من أسهمها بالبورصة

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمالكة لجامعة النهضة ببني سويف، اعتزامها طرح جزء من أسهمها في البورصة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها تخطط لطرح جزء من أسهمها طرح عام وخاص بالسوق الثانوي بالبورصة، وقدمت الشركة طلب تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لقيد أسهمها وتداولها بالبورصة.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع أن يتم هذا الطرح من خلال طرح شركة سفنكس أوبليسك بي في، لـ 357.8 مليون سهم من حصتها في الشركة، وهو ما يمثل 49% من إجمالي رأس المال الشركة بحد أقصى بغرض البيع والتداول في البورصة.

وتبلغ حصة سي آي كابيتال في شركة تعليم نحو 16.5% ولها تأثير على اتخاذ قرارات مجلس إدارة شركة تعليم.

وتمتلك شركة "تعليم" جامعة النهضة في بني سويف بطاقة استيعابية 11 ألف طالب في حين يبلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعة 6270 طالب.

وتعتزم جامعة النهضة، إطلاق 3 كليات جديدة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة والتي من المتوقع أن تعزز الطاقة الاستيعابية للجامعة بنسبة 27% بالإضافة لجامعة النهضة.

وأبرمت مجموعة تعليم عقد شراكة مع شركة بالم هيلز للتعمير، لإنشاء جامعة خاصة للتعليم العالي بمنطقة غرب القاهرة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة بطاقة استيعابية 9160 طالب، تديرها "تعليم" وفقا للبيان.