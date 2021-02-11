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أسعار الذهب في مصر تتراجع لليوم الثاني خلال تعاملات الخميس

12:38 م الخميس 11 فبراير 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع لليوم الثاني خلال تعاملات الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، حيث تراجع الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه أمس، لتواصل الأسعار تراجعها لليوم الثاني على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 803 جنيهات مقابل 804 جنيهات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 688 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 918 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بشكل طفيف 4 سنتات للأوقية مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1842.8دولار، في الساعة 12:25 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بنحو 5 جنيهات مقارنة بمستوياتها يوم الثلاثاء.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب

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