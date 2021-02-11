الضرائب: إتاحة إمكانية إنشاء اسم مستخدم المرتبات على منظومة الإقرارات

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت إتاحة إمكانية إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية الحالية، وذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها المصلحة للممولين لتقديم إقرارات المرتبات (كسب العمل).

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أضاف عبد القادر أنه بذلك لا يستطيع مستخدم باقي خدمات المنظومة من الدخول إلى خدمات المرتبات والأجور إلا من خلال الرقم السري الخاص بحساب المرتبات والأجور، وكذلك لا يستطيع مستخدم المرتبات والأجور الدخول على باقي خدمات المنظومة.

وذكر بيان مصلحة الضرائب خطوات إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور على منظومة الإقرارات https://eservice.incometax.gov.eg/etax والتي تتمثل في الدخول على

حساب الممول من خلال تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم والرقم السري، ثم يتم الضغط على خانة حسابي الموجودة ضمن التابات التي تظهر أعلى الشاشة.

وبحسب البيان، ستظهر قائمة مختصرة يتم اختيار خانة إنشاء / تعديل الحساب الخاص بالمرتبات والأجور، فتظهر شاشة يتم خلالها إدخال كلمة المرور، وإعادة كلمة المرور، ثم يتم الضغط على تابة إرسال كود تأكيد البريد الإلكتروني.

يتم بعد ذلك الذهاب إلى البريد الإلكتروني المسجل على المنظومة للوصول إلى اسم المستخدم الخاص بالمرتبات وما في حكمها، وكود التأكيد، ثم يتم الرجوع إلى الشاشة السابقة، ويتم إدخال كود التأكيد ثم الضغط على تاب تعديل، تظهر شاشة مذكور بها تم إنشاء / تعديل الحساب بنجاح، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أنه يتم اتباع الخطوات السابقة عند الرغبة في تعديل كود مستخدم منظومة المرتبات والأجور، موضحا أن مستخدم المرتبات والأجور يقوم بالدخول على المنظومة من خلال اسم المستخدم الفرعي ورقم السر الخاص به.

وذكر البيان أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg)، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.