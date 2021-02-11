ارتفاع الطماطم وهبوط الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والبطاطس 10 قروش خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجعت أسعار كيلو الكوسة والفلفل الرومي والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.6 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 1 و2.1 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.