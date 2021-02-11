تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 20 و21 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.
وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما ارتفع سعر السمك البوري 6 جنيهات ليتراوح بين 45 و51 جنيهًا.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، و سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيهًا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171390
عدد المصابين
-
133331
عدد المتعافين
-
9804
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
107802122
عدد المصابين
-
79710240
عدد المتعافين
-
2362323
عدد الوفيات
إعلان