توفيق: عرضنا طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة ضمن "برنامج الطروحات"

كتبت- شيماء حفظي:

عرضت وزارة قطاع الأعمال العام على لجنة الطروحات الحكومية، طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، ضمن برنامج الطروحات.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لمصراوي، إن "اللجنة الوزارية للطروحات الحكومية اجتمعت مؤخرًا وعرضنا عدد من الشركات للطرح، وتقدمنا في الوزارة، بمقترح لطرح نسبة بين 20 إلى 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة".

وأوضح الوزير أن طرح الشركة سيتطلب إجراءات طويلة، متوقعًا أن تتم عملية طرحها بنهاية العام الجاري.

وأشار الوزير إلى أن مصر لتأمينات الحياة هي الشركة الوحيدة المطروحة حاليا للإدراج في البورصة.

وقررت الحكومة العام الماضي، تأجيل طرح حصة من بنك القاهرة بين 20 إلى 30%، في البورصة نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، وتأثر الأسواق العالمية، فيما لم يعلن استئناف خطة الطرح حتى الآن.

ومصر لتأمينات الحياة، هي أكبر شركة متخصصة في تأمينات الأشخاص في مصر والمنطقة، وهي ناتج دمج كافة أنشطة تأمينات الحياة لأربع شركات حكومية (مصر، والشرق، والأهلية، والمصرية لإعادة التأمين) بحسب الموقع الرسمي للشركة.