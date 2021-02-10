قطاع الأعمال تتوصل لاتفاق مع "برايم" لطرح شركة نادي غزل المحلة بالبورصة

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة نادي غزل المحلة توصلت لاتفاق نهائي مع شركة برايم لتنفيذ طرح النادي في البورصة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية مواتية لتنفيذ الطرح.

وأوضح توفيق في تصريح لمصراوي، أن هناك إجراءات يتم تنفيذها حاليًا تمهيدًا لتوقيع الاتفاق مع برايم لتكون مديرا لطرح نحو ثلثي أسهم شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة لجمع 100 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه :"توصلنا لاتفاق مع برايم، لكن هناك إجراءات تتعلق بالشركة الجديدة أو شركة غزل المحلة لأن مجلس إدارة الشركة الجديدة هو من سيوقع التعاقد مع برايم".

وكان نادي غزل المحلة أعلن الشهر الماضي، اختيار كابتن مصطفى عيده، نجم النادي الأهلي السابق، ليكون رئيسا لشركة نادي غزل المحلة لكرة القدم.

وتأسست شركة غزل المحلة لكرة القدم، لتكون مسؤولة عن نادي غزل المحلة – الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى – بعيدا عن شركة مصر المحلة للغزل والنسيج، في خطوة لتطوير النادي، وتعد أول شركة يتم تأسيسها لإدارة نشاط كرة القدم في مصر.

وقال الوزير، إن الظروف الحالية مواتية لطرح الشركة في البورصة، لكن موعد اختيار الطرح هو مسؤولية شركة برايم مدير الطرح، مضيفًا:"نأمل أن يتم الطرح قبل حلول الصيف المقبل".

ويحتل فريق نادي غزل المحلة، المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة.