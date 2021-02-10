زيادة عالمية ترفع أسعار الدقيق والزيت والسكر محليًا.. والشركات في حيرة

كتبت- ياسمين سليم:

أثرت الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء عالميًا على الأسعار المحلية ودفعت الدقيق والزيت والسكر للارتفاع، بمستويات كبيرة خلال الأيام الماضية، بحسب تجار ومصنعين تحدثوا لمصراوي.

وقال تجار ومصنعون إن الزيادة تبدو ملموسة في المواد الغذائية الأولية أما بالنسبة للمواد كاملة الصنع، فتخضع لموقف الشركة المالي وقدرتها على تحريك الأسعار من عدمه.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) ارتفاعًا حادًا في شهر يناير الماضي، وذلك للشهر الثامن على التوالي وبأعلى معدل شهري منذ يوليو 2014.

وتعتمد مصر بشكل كبير على بعض الأغذية التي تستوردها من الخارج مثل القمح، التي تعد أكبر مشترٍ له في العالم، بجانب الزيوت النباتية التي تستورد مصر نحو 97% من احتياجاتها من الخارج.

وقال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن أسعار السلع الأولية وتحديدًا الدقيق والزيت في ارتفاع مستمر خلال الشهرين الماضيين، فيما استقر سعر السكر.

وسجلت أسعار الدقيق ارتفاعًا قيمته 300 جنيه للطن ليصل إلى 6 آلاف جنيه، فيما سجل أقل لتر للزيت ارتفاعًا بين 3 إلى 4 جنيهات؛ ليصل إلى 20 جنيهًا للتر، وفقًا لحامد.

وقال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن أسعار السكر والزيوت والدقيق تسجل زيادة كبيرة خلال الأيام الماضية، وهو ما يؤثر على سعرها مباشرة في الأسواق للمستهلكين.

وتشير بيانات التضخم السنوي لشهر يناير الماضي، المعلنة اليوم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة 11% ومجموعة المكرونة بنسبة 4.4%، وذلك مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وسجلت أسعار مجموعة السمن الصناعي ارتفاعًا نسبته 3% ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل صعودًا نسبته 0.7%، كما ارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات الحلويات بنسبة 3.9%، وفقًا لما ذكره بيان التضخم.

وكان حسن الفندى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات قال لمصرواي سابقًا إن سعر طن السكر ارتفع بقيمة تصل إلى 800 جنيه منذ بداية الشهر الماضي ليصل إلى 7400 جنيه.

هل ارتفعت أسعار المواد الغذائية كاملة الصنع؟

وفقًا لهاني برزي فإن كل شركة تفكر حسب ظروفها ووضعها المالي قبل رفع أسعار السلع كاملة الصنع، نظرًا لأن السلع الأولية التي ارتفعت أسعارها تدخل ضمن مدخلات إنتاج كثيرة في تصنيع السلعة.

وأضاف كل شركة تختلف عن الأخرى في إمكانية رفع الأسعار أو استيعاب الزيادة الحالية، وفقًا لوضعها المالي وحسب الخامات والسلع التي تصنعها.

ووفقً لحسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، فإن ارتفاع أسعار السلع الأولية أثر على المنتجات كاملة الصنع، موضحًا أن بعض الشركات المنتجات الغذائية حركت الأسعار بالفعل، والبعض الآخر الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح له بأي زيادة.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض السلع الغذائية المصنعة شهدت زيادة طفيفة، فيما لجأت بعض الشركات لتقليل حجم العبوات لتفادي رفع الأسعار.

وأضاف أن إحدى الشركات العاملة في مجال تعبئة الزيوت خفضت زجاجة الزيت من لتر إلى 900 مل ثم إلى 800 مل لتفادي الزيادة المضطردة في الأسعار.

ووفقًا لحسن الفندي فإن زيادة أسعار بعض السلع الأولية مثل الذرة عالميًا دفع أسعار الألبان واللحوم للزيادة، نظرًا لاستخدامه كعلف للمواشي.

وبحسب بيانات التضخم اليوم فإن أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة ارتفعت في شهر يناير بنسبة 11.3%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وكذلك مجموعة اللحوم الطازجة الأخرى بنسبة 4.6%.

ويأمل عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن تعاود الأسعار العالمية للغذاء الهدوء في ظل الركود العالمي الكبير الذي يعاني منه العالم جراء انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحالة العامة للاستهلاك ضعيفة جدًا بسبب كورونا "ولا ينقصنا سوى ارتفاع الأسعار".

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