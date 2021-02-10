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27 فبراير.. "شغلني" ينظم ملتقى جديدا للتوظيف "أونلاين"

11:42 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
27 فبراير.. "شغلني" ينظم ملتقى جديدا للتوظيف "أونلاين"

عمر خليفة

كتب- مصطفى عيد:

قال موقع شغلني للتوظيف، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يعتزم تنظيم ملتقى توظيف أونلاين جديد يوم 27 فبراير الجاري.

وأضاف أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية مع راغبي العمل من المنزل يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وسيتم التقديم خبر خدمة واتس اب بيزنس من شغلني من خلال الرابط التالي: https://wa.me/201212770700

وقال عمر خليفة مؤسس الموقع: "قررنا تكرار تجربة ملتقيات التوظيف عبر الإنترنت وذلك بعد نجاح الملتقى الأول الذي أقيم في شهر نوفمبر العام الماضي حيث لاقى إقبالا كثيفا من الشباب".

وأضاف أن هذه الفكرة جاءت تماشيًا مع الظروف الحالية، وفي إطار هدف موقعه شغلني للربط بين راغبي العمل والشركات بطرق مبتكرة وذكية.

وأشار خليفة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الشركات المشاركة، والوظائف المتاحة خلال أيام، مؤكدا أن ما يميز تلك الملتقيات عن التقليدية هو توفير الانتقالات والوقت والمجهود على الباحثين عن عمل، ومساعدة الشركات على القيام بعدد أكبر من المقابلات الشخصية.

عمر خليفة التوظيف أونلاين موقع شغلني

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