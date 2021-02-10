أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

هيئة الأوقاف المصرية تخفض حصتها في الدلتا للسكر

11:38 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
هيئة الأوقاف المصرية تخفض حصتها في الدلتا للسكر

شركة الدلتا للسكر

كتبت- شيماء حفظي:

خفضت هيئة الأوقاف المصرية حصتها من شركة الدلتا للسكر الحكومية، لتصل حصتها إلى 5.76% مقارنة بـ 6.16%.

وقالت شركة الدلتا للسكر في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن هيئة الأوقاف المصرية باعت 569.675 سهم، من حصتها في رأسمال الشركة، بسعر 9.22 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية للصفقة 5.253 مليون جنيه.

وشركة الدلتا للسكر تعمل ضمن قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية، تم تأسيسها في يناير 1978.

شركة الدلتا للسكر هيئة الأوقاف المصرية

الخبر التالى:

معيط: نعمل في 5 محافظات بالتوازي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170780

    عدد المصابين

  • 133098

    عدد المتعافين

  • 9751

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم تكشف حقيقة إلغاء الأجازات الاستثنائية للمعلمين 14 فبراير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا