هيئة الأوقاف المصرية تخفض حصتها في الدلتا للسكر

كتبت- شيماء حفظي:

خفضت هيئة الأوقاف المصرية حصتها من شركة الدلتا للسكر الحكومية، لتصل حصتها إلى 5.76% مقارنة بـ 6.16%.

وقالت شركة الدلتا للسكر في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن هيئة الأوقاف المصرية باعت 569.675 سهم، من حصتها في رأسمال الشركة، بسعر 9.22 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية للصفقة 5.253 مليون جنيه.

وشركة الدلتا للسكر تعمل ضمن قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية، تم تأسيسها في يناير 1978.