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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:36 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.25% إلى مستوى 11476 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85 %، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.65% إلى مستوى 11447 نقطة

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