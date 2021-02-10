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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:09 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وهبط سعر السعر البوري 6 جنيهات ليتراوح بين 44 و45 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور

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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

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