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تراجع الطماطم وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:04 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
تراجع الطماطم وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم 20 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.5 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم الكوسة

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