لماذا قفزت أسعار الفضة لأعلى مستوى منذ 8 سنوات؟

كتبت- ياسمين سليم:

قفزت أسعار الفضة العالمية بنسبة 10.48% خلال تعاملات اليوم الاثنين؛ ليصل سعر الأوقية إلى 29.67 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووصل سعر الفضة لأعلى سعر لها منذ 8 سنوات خلال جلسة اليوم بعدما تخطى حاجز الـ30 دولارًا، قبل أن تتقلص هذه المكاسب قليلًا، وفقًا لرويترز.

لماذا تصعد أسعار الفضة؟

ومنذ يوم الخميس الماضي سجلت الفضة مكاسب بحوالي 19%، حين بدأ تداول منشورات على موقع "ريديت" تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة لها المدعومين بالفضة في عمليات على غرار ما حدث في أسهم جيم ستوب، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال أيمن أبوهند، خبير الاستثمار والمؤسس ومدير الاستثمار بشركة "أدفايزبول هولدينج"، لمصراوي إن ما حدث هو تكرار الحملة التي كانت على أسهم جيم ستوب الأسبوع الماضي والتي ساهمت في موجة صعود كبيرة للسهم.

وأضاف أن الشائعات انتشرت حول وجود حملات على موقع "ريديت" للاستثمار في الصناديق المدعومة بالفضة، وهو ما زاد الطلب على الفضة ورفع أسعارها.

وبحسب أبوهند: "يبدو أن الأمر أصبح جاذبًا للمستثمرين الأفراد بعد الحملات التي تمت الأسبوع الماضي وتسببت في مكاسب كبيرة لشركة جيم ستوب".

ويتوقع أبوهند استمرار صعود أسعار الفضة حال استمرت مثل هذه الحملات.

وقال نيكولاس فرابيل، المدير العام العالمي في شركة "ABC Bullion"، لوكالة رويترز إنه سيكون هناك تقلب على المدى القصير، وقد تصل الأسعار إلى مستوى بين 33 و38 دولارا.

لكن جيجار تريفيدي، محلل السلع في شركة السمسرة التي مقرها مومباي "أناند راثي شيرس" قال إنه بمجرد أن تهدأ العاصفة ستعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية التي تتراوح بين 26 و27 دولارا، وستظل مدعومة بأساسيات قوية.

وكانت بيانات من "iShares Silver Trust ETF" أظهرت يوم الجمعة الماضية أنه تم إنشاء أكثر من 37 مليون سهم في يوم واحد يمثل كل منها أوقية من الفضة.