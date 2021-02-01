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نواب من البرلمان ومجلس الشيوخ يزورون شركة قناة السويس للحاويات

03:53 م الإثنين 01 فبراير 2021
نواب من البرلمان ومجلس الشيوخ يزورون شركة قناة السويس للحاويات

نواب من البرلمان ومجلس الشيوخ يزورون شركة قناة الس

القاهرة- مصراوي:

فى 31 يناير 2021، إلحاقاً لزيارة السيد رئيس الجمهورية لمنطقة شرق بورسعيد،

استقبلت شركة قناة السويس للحاويات SCCT مجموعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن ضمنهم 10 من النواب بمجلسي النواب والشيوخ، وكان في استقبالهم فريق العلاقات العامة والعمليات من الشركة، والذين قدموا شرح وافٍ عن المحطة وأنشطتها خلال الجولة الميدانية، فضلا عن توضيح الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الشركة لمجابهة وباء كرونا والتي ساهمت في نجاح الشركة فى التغلب على تداعيات الأزمة وتحقيق أعلى المعدلات.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن حجم التداول خلال 2020 تجاوز 3.7 مليون حاوية مكافئة لتسجل بذلك أعلى معدلاتها السنوية على الإطلاق، كما نجحت الشركة في الفوز بلقب "محطة العام – 2020" من بين محطات الشركة الأم إيه بي إم ترمينلز نتاجاً لزيادة حجم التداول بالأرصفة بنسبة 20%عن 2019 بالتوازى مع استكمال خطتها الاستثمارية بضخ ما يقرب من 60 مليون دولار فى أعمال تجديد و تحديث أوناش الرصيف و الساحة مما يمكنها من مواكبه أحدث أجيال السفن العملاقة و زياده معدلات التداول بالرغم من ما تعرض له الاقتصاد العالمى من تداعيات أزمه جائحة كورونا.

مجلس الشيوخ مجلس النواب شركة قناة السويس للحاويات

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