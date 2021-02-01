ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.37% إلى مستوى 11589 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.33%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 58.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 50.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 7.8 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 11546نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.