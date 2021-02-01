مصر تفقد 3.8 مليار دولار من تدفقات النقد الأجنبي في 3 أشهر بسبب كورونا (إنفوجرافيك)
كتب- مصطفى عيد:
أظهرت بيانات البنك المركزي أن تدفقات النقد الأجنبي من 5 مصادر لمصر تراجعت بنحو 3.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة انخفاض 17.3%، وذلك تأثرا بتداعيات أزمة كورونا على عدد من هذه المصادر وعلى رأسها السياحة.
وبحسب بيان البنك المركزي عن ميزان المدفوعات الصادر أمس، وصلت قيمة تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة إلى نحو 18.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020-2021 مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويرصد مصراوي التغير في تدفقات النقد الأجنبي من هذه المصادر الخمس في الإنفوجرافيك التالي، والتي تشمل تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، وإيرادات قناة السويس، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي.
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