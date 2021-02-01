شركات الحديد تثبت الأسعار رغم انخفاض الخامات.. و"حرق الأسعار" لا يزال مستمرا

كتبت- شيرين صلاح:



قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الأسعار الرسمية لبيع الحديد في المصنع مستقرة في بداية شهر فبراير الماضي، على الرغم من تراجع أسعار الخامات عالميا.

وأشار إلى أن ظاهرة "حرق الأسعار" لا تزال مستمرة، والتي تعني البيع للتجار بأسعار أقل من السعر الرسمي من أجل التخلص من المخزون بالشركات وتحريك المبيعات.

وذكر الزيني، أن سعر طن الحديد في شركة حديد عز تسليم أرض المصنع استقر في أول فبراير عند مستوى 13665 جنيه، وحديد المصريين 13550 جنيه للطن.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن طن الحديد بشركة حديد عز يباع للمستهلك بين 13400 و13450جنيه، وسعر طن الحديد بشركة حديد المصريين بنحو 13300 جنيه.

وأضاف الزيني، أنه على الرغم من إعلان المصانع هذه الأسعار بشكل رسمي اليوم، إلا أنه يتم بيع طن الحديد بأقل من السعر المعلن بنحو 300 و400 جنيه للتجار.



وقال الزيني، إن هناك بعض المصانع الاستثمارية مثل مصنع بيانكو للحديد يبيع الطن للتجار بأقل من السعر المعلن بنحو 600 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 12400 جنيه تسليم أرض المصنع.

ويتراوح سعر طن الحديد حاليا تسليم أرض المصنع بين 12400 و12665 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الحديد بالأسواق بين 12600 و13400 جنيه للطن، بحسب الزيني.

وقال الزيني إن الشركات ثبتت أسعارها بالرغم من تراجع أسعار الخامات العالمية، حيث تراجع سعر طن البليت بالبورصات العالمية بنحو 60 دولارا، ليصل إلى 550 دولار، كما تراجع طن الخردة بنحو 70 دولارا، ليصل لما بين 405 و410 دولارات.

وبحسب الزيني، فإن سوق مواد البناء يعاني حالة من الركود بحركة البيع والشراء منذ فترة كبيرة.