رئيس الصوت والضوء: اقتربنا من الاتفاق مع أوراسكوم لتطوير منطقة الأهرامات

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد عبدالعزيز جودة العضو المنتدب لشركة الصوت والضوء، إن العرض المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، "مناسب جدًا لطموحات الشركة"، وإن الطرفان اقتربا من التوقيع النهائي على العقد.

وأضاف جودة، في تصريحات لمصراوي، أن شركة الصوت والضوء وافقت على العرض الفني المقدم من أوراسكوم، وأنه يتم حاليا التفاوض حول العرض المالي وقيمة الحد الأدنى المضمون، متوقعًا أن يتم التعاقد خلال أسبوع.

وبدأت شركة الصوت والضوء، الشهر الماضي، التفاوض مع شركة أوراسكوم للاستثمار لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، صاحبة العرض الوحيد في المزايدة التي طرحتها الشركة.

وأشار جودة إلى أن شركة الصوت والضوء تنتظر رد أوراسكوم على بعض البنود وأنها أعدت عقدًا مبدئيًا، وتتعجل التفاوض من أجل البدء في تنفيذ المشروع خاصة وأن الوقت الحالي مناسب جدًا للتطوير استعدادا لعودة السياحة بعد انتهاء تداعيات كورونا.

وكانت شركة الصوت والضوء التابعة لقطاع الأعمال العام، أعلنت طرح مزايدة عالمية بنظام المظاريف المغلقة لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات المخصصة للعرض.

وكانت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للصوت والضوء، قالت لمصراوي سابقًا إن شركة أوراسكوم الوحيدة التي تقدمت بعرض في المزايدة التي طرحتها الشركة لاختيار شريك لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات خلال الشهر الماضي، من بين 5 شركات أبدت اهتماما واشترت كراسات الشروط.

وأوضحت رئيسة الشركة القابضة، أن التفاوض هو الحاسم في قبول العرض والتوصل لاتفاق من عدمه، وكل طرف يعرض ما يناسبه ونحاول التوصل لمنطقة مرضية للطرفين، مشيرة إلى أنه من المتوقع التوصل لرأي نهائي بشأن الاتفاق بنهاية الشهر الجاري.

وتستهدف شركة الصوت والضوء، من المشروع اختيار مستثمر لتطوير منطقة تقديم العروض بالأهرامات.

وتتضمن عملية التطوير، تحديث أجهزة الصوت والإضاءة، وشكل العرض نفسه – دون تعديل السيناريو التاريخي للعروض – وإضافة خدمات للمنطقة.