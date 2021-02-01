وزير البترول يفتتح ندوة افتراضية عن سلامة العمليات البترولية

كتب- مصطفى عيد:

افتتح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات الندوة الافتراضية التي عقدت صباح اليوم الاثنين، عبر الفيديوكونفرانس، بعنوان "تحديث إدارة سلامة العمليات بقطاع البترول .. الرؤية والواقع"، ونظمتها اللجنة المصرية العليا لإدارة سلامة العمليات بالقطاع (PSM) بالتعاون مع شركة ميثانكس مصر.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أكد طارق الملا، في افتتاح الندوة، التزام القطاع بتطوير القدرات والإمكانيات الخاصة بتعزيز إدارة سلامة العمليات في مختلف الأنشطة البترولية في إطار مبادرة أسبوع السلامة التي أطلقتها عام 2019 تحت مظلة مشروع تطوير وتحديث القطاع البترولي.

وأشار إلى الحرص على تقديم الدعم الكامل وتطبيق المبادرات الفعالة لتعزيز السلامة في كافة المشروعات للحفاظ على سلامة الكوادر البشرية والحفاظ على البيئة والأصول.

وقال الوزير إن الوزارة تؤمن بأن الحفاظ على السلامة هو جزء أصيل من صناعة القرار في كافة المشروعات البترولية الجديدة والقائمة من خلال توفير كافة الإمكانيات الداعمة لذلك سواء الميزانيات المخصصة لدعم السلامة وإدارة المخاطر والتقييم الهندسي الواعي.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتعزيز التعاون مع كافة الأطراف من أجل تحقيق هذا الهدف، موضحا أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة ميثانكس مصر في هذا الإطار وتم تشكيل لجنة مصرية لإدارة سلامة العمليات.

وذكر الوزير أن هذه اللجنة تختص بوضع أسس إدارة سلامة العمليات لرفع درجة الوعي وتعزيز ثقافة السلامة والحد من المخاطر، مشيدا بجهودها خلال العام الماضي في وضع خارطة طريق لتعزيز السلامة، والبدء في تطبيق المعايير المطلوبة، وتشكيل اللجان الفنية الفرعية وتفعيل عملها.

وأشاد الملا بالتعاون المثمر مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول في مجال السلامة والذي ينعكس إيجابا على تبادل الخبرات وتقديم برامج فاعلة لبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة بمجال السلامة والتدريب العملي وتنفيذ عمليات آمنة تحت إشراف الخبراء.

وأكد ضرورة تضافر الجهود والتكاتف بين جميع أطراف الصناعة واللجان المختصة بسلامة العمليات لصالح القطاع.

وشارك في الندوة عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وسعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وجمال فتحي مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، ولفيف من القيادات والمديرين التنفيذيين للسلامة بشركات القطاع.

وقال محمد شندي: "هذا الحدث يعد استمرارًا لمساهمة ميثانكس في تعزيز إدارة سلامة العمليات داخل القطاع، ويعتبر اليوم بمثابة احتفال بنجاح لجنة إدارة سلامة العمليات منذ تشكيلها ومشاركة رؤية مشتركة تماشيًا مع برنامج التطوير والتحديث الذي تتبناه وزارة البترول والثروة المعدنية لدمج إدارة سلامة العمليات كركيزة أساسية في جميع الأنشطة".