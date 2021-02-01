أوراسكوم كونستراكشون: عقود جديدة بـ 920 مليون دولار في آخر 3 أشهر من 2020

كتب-مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها أضافت عقودا جديدة لأعمالها بحوالي 920 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2020.

وقالت الشركة إن قيمة العقود الجديدة وصلت بذلك في نهاية عام 2020 إلى 2.9 مليار دولار، مما يعكس جهود الشركة الناجحة في إضافة مشروعات ذات جودة والحفاظ على مستوى المشروعات تحت التنفيذ على مدار العام.

كما وصل إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتوقعة إلى 5.3 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020، بحسب بيان الشركة.

وذكرت الشركة أن المشروعات في مصر تمثل 62% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الرابع من عام 2020 والتي يمثل الجزء الكبير منها في قطاع النقل.

في حين تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات، وفقا للشركة

ووقعت شركة أوراسكوم للإنشاءات، التابعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون، مؤخراً مع شركة إعمار عقداً جديداً بقيمة مليار جنيه لبناء فندق فيدا في مراسي، التابع لإعمار، بمنطقة الساحل الشمالي بمصر.

وقالت الشركة إن هذا المشروع الجديد يضاف إلى المشروعات السابقة التي تم تنفيذها لصالح شركة إعمار مثل فندق فيدا العلمين والذي تم تسليمه في توقيت قياسي في يوليو 2018 في أقل من 8 أشهر، وذلك بما يؤيد الشراكة المتكررة بين شركتي أوراسكوم للإنشاءات وإعمار والتي تشمل مشروعات مثل مراسي وميفيدا.

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.